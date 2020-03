Proseguono gli investimenti in nuovi impianti fotovoltaici senza sussidi in Italia: protagonista di un’iniziativa per complessivi 151 MW di progetti FV in Sicilia, Puglia e Lazio, è Canadian Solar, che ha appena annunciato di aver ottenuto una linea di credito da 55 milioni di euro presso Intesa Sanpaolo per finanziare lo sviluppo dei diversi impianti. […]

