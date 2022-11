La Regione Piemonte concede contributi a fondo perduto alle imprese turistiche anche per incrementare l’efficienza energetica delle strutture e installare impianti di energia da fonte rinnovabile. La dotazione finanziaria messa a disposizione del bando (allegato in basso) è pari a 6 milioni di euro a beneficio di PMI e enti no profit operanti nel settore del turismo. […]

Potrebbe interessarti anche: