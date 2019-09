Domande entro il 21 settembre.

L’Enea ha aperto un bando pubblico per le imprese interessate a partecipare a progetti per lo sviluppo di tecnologie innovative ideate nei propri laboratori. L’iniziativa – spiega una nota stampa dell’Agenzia – può contare su un apposito fondo di finanziamento interno da 2,5 milioni di euro su base triennale, nell’ambito del programma per il Proof […]

