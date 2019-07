L'Agenzia Nazionale ha aggiornato le linee guida, le indicazioni operative e i fogli di calcolo da allegare alla diagnosi energetica entro il 5 dicembre 2019.

Il 5 dicembre 2019 è una scadenza importante per migliaia di imprese che si troveranno a dover effettuare per la seconda volta una diagnosi energetica ed inviarla ad ENEA, che, come sappiamo, ha il compito di istituire, gestire e curare una banca dati alla quale dovranno essere inviati rapporti di diagnosi. Per agevolare l’assolvimento di […]

Potrebbe interessarti anche: