Le imprese per il 2023 avranno a disposizione poco più di 16 TWh (16.024.960 MWh) di energia elettrica a prezzi calmierati, grazie alla cosiddetta energy release prevista dal decreto MiTE n. 341 del 16 settembre 2022 (in attuazione del decreto Energia 17/2022, art. 16-bis). A comunicarlo agli operatori con una nota è il Gme. In […]

