È pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio il decreto del ministero dello Sviluppo economico 26 maggio 2020 “Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design”. Il provvedimento è adottato in attuazione della legge di Bilancio 2020, la legge 27 dicembre 2019, n. […]

Potrebbe interessarti anche: