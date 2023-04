In Svizzera arrivano nuovi aiuti per installare impianti fotovoltaici sugli edifici in zone montane, con un contributo a fondo perduto fino al 50% dei costi di investimento. L’iniziativa è della Fondazione Aiuto svizzero alla montagna ed è rivolta alle piccole imprese nelle regioni montane, in possesso di determinate caratteristiche, tra cui la conduzione privata e […]

Potrebbe interessarti anche: