La Regione Basilicata assegna contributi per la diffusione degli impianti di energia rinnovabile presso le strutture di interesse pubblico. Il bando (allegato in fondo) ha una dotazione finanziaria di 1,8 milioni di euro e rende attuativa l’apertura della seconda finestra della misura 7.2 del PSR “Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili”. Come […]

