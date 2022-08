Quanto incidono, sulla accuratezza delle previsioni della produzione energetica, i parametri di progettazione degli impianti fotovoltaici? Un nuovo studio della Budapest University of Technology, intitolato “Impact of the tilt angle, inverter sizing factor and row spacing on the photovoltaic power forecast accuracy” e pubblicato su Applied Energy (link in basso), ha cercato di rispondere a […]

