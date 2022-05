L’exploit del primo trimestre dell’anno dei piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kWp non c’è stato solo in Germania, ma, come abbiamo già evidenziato, i dati sono molto interessanti anche in Italia e ancora più significativi. Abbiamo visto che in Germania nel primo trimestre 2022 questo segmento di impianti è cresciuto di circa il 44% […]

