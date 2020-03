Con una recente sentenza (n. 377 del 15 gennaio 2020, allegata in basso), il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento del Tar in merito a una vicenda che riguardava l’installazione di opere accessorie indispensabili all’esercizio di un parco eolico in Molise, in particolare un nuovo allaccio in alta tensione con una cabina di trasformazione MT/AT. […]

