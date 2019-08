Il GSE ha aggiornato le tempistiche di pagamento delle tariffe incentivanti ex-CV, vediamole.

Il GSE in considerazione delle sentenze di I grado del T.A.R. del Lazio in merito all’annullamento dello schema di “convenzione GRIN”, ha comunicato l‘aggiornamento delle tempistiche di pagamento delle tariffe incentivanti ex Certificati Verdi. In particolare, spiega una nota del Gestore, verranno aggiornate le tempistiche di erogazione degli incentivi in analogia a quanto già previsto […]

