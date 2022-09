Il Gse comunica che con riferimento agli interventi di potenziamento sugli impianti alimentati a “biogas e a biomasse di potenza fino a 1 MW” in esercizio al 21 maggio 2022, l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva nei limiti del 20 per cento non è subordinato all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, […]

Potrebbe interessarti anche: