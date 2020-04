La tecnologia a concentrazione dei collettori lineari Fresnel può permettere di generare calore, sotto forma di vapore, a temperature sufficienti per alimentare processi industriali. Impianti solari termici di questa tipologia, perciò, possono risultare estremamente interessanti per contenere le bollette energetiche delle industrie, soprattutto in alcuni comparti specifici. Razionalizzare le misure Un aspetto che può accelerare […]

