L’idrogeno verde (prodotto con elettrolizzatori da energia elettrica 100% rinnovabile) è al centro della collaborazione tra Enel ed Eni. Le società energetiche, si legge in una nota congiunta, stanno lavorando insieme per sviluppare due progetti-pilota con elettrolizzatori da 10 MW ciascuno, la cui entrata in funzione è prevista nel 2022-2023. Gli impianti, spiega la nota, […]

