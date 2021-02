Ormai da anni la decarbonizzazione dei sistemi produttivi costituisce una priorità strategica in Europa e in Italia. La rivoluzione verde, negli ultimi mesi e giorni, ha assunto un ruolo ancor più centrale nel dibattito politico ed economico grazie anche alla straordinaria occasione del Recovery Plan per mettere a frutto i fondi del Next Generation EU […]

Potrebbe interessarti anche: