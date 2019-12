In totale da gennaio a ottobre installati 880 MW di rinnovabili. Si sono aggiunti 431 MW di nuovi impianti FV. I dati dall'Osservatorio Fer di Anie Rinnovabili.

Fotovoltaico sempre in crescita e ripresa dell’eolico. Sono le due principali tendenze che riassumono l’andamento delle rinnovabili in Italia nei primi dieci mesi del 2019, secondo i dati dal sistema Gaudì di Terna, elaborati da Anie Rinnovabili nell’ultimo aggiornamento dell’Osservatorio Fer. In particolare, la nuova potenza connessa da gennaio a ottobre tra impianti fotovoltaici, eolici […]

