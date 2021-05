Dalla Camera è arrivato il via libera definitivo con voto di fiducia alla conversione in legge del primo decreto Sostegni (41/2021) che, ricordiamo, era stato modificato dal maxiemendamento approvato in Senato lo scorso 6 maggio. Tra le tante novità quella che interessa il Superbonus 110% in edilizia. Il testo, infatti, prevede che l’Iva non detraibile, […]

