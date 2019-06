Modificate le regole del mercato della capacità britannico dopo la precedente bocciatura Ue.

Partirà nel 2020 e includerà alcune fonti rinnovabili: il mercato della capacità in Gran Bretagna è pronto a essere implementato con le modifiche uscite dalla recente consultazione sul capacity market. Come informa una nota del governo inglese, infatti, il dipartimento competente in materia (BEIS: Department for Business, Energy & Industrial Strategy) ha predisposto tutte le […]

