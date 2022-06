È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del MiTE per la ripartizione dei 450 milioni di euro che serviranno per orientare gli investimenti del Pnrr nell’idrogeno verde, che nel Piano è considerato “elemento fondamentale nel processo di decarbonizzazione dell’industria, dei trasporti e del terziario”. In particolare, dei 450 milioni complessivi previsti dal Piano Nazionale […]

Potrebbe interessarti anche: