È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre scorso il decreto 21 settembre 2022 del MiTE, che indica le condizioni per accedere alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde (allegato in basso). Il provvedimento attua quanto era già previsto dal decreto PNRR 2, che […]

