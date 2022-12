Il PNRR assegnerà 500 milioni di euro alle imprese per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse e 2 miliardi di euro per l’utilizzo dell’idrogeno verde in settori hard-to-abate. Nei mesi scorsi tutte le Regioni e Province autonome italiane hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione dell’investimento del MiTE. Con la pubblicazione del Decreto ministeriale 21 ottobre […]

