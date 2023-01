La Regione Basilicata seleziona progetti per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni ammontano a 18,5 milioni di euro, a valere sulla dotazione attribuita dal Ministero alla Regione Basilicata, per l’attuazione dell’Investimento 3.1 del PNRR. L’avviso (allegato in basso) informa che i beneficiari sono le imprese di tutte le […]

