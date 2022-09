L’interesse per l’idrogeno a basse emissioni continua a crescere nel contesto della crisi energetica globale, la produzione di elettrolizzatori aumenterà molto e i progetti pilota per nuove applicazioni dell’idrogeno verde in comparti come l’acciaio e i trasporti stanno proliferando. Ma queste aree rimangono una piccola parte del panorama complessivo dell’idrogeno, evidenziando la necessità di un […]

