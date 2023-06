Oggi la Commissione ha pubblicato formalmente i due atti delegati sulla definizione Ue di idrogeno rinnovabile, già passati all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio. I testi definitivi (link in basso) sono invariati rispetto a quelli proposti dall’esecutivo europeoa febbraio ed entreranno in vigore a 20 giorni da oggi, data della loro pubblicazione in Gazzetta […]

