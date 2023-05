Se un impianto idroelettrico usa l’afflusso di acqua disponibile “di volta in volta”, senza poterlo regolare (ad esempio accumulandolo in un bacino), questo impianto è classificato come “ad acqua fluente” e può ottenere gli incentivi più generosi previsti dal DM 6 luglio 2012. E nella categoria degli impianti ad acqua fluente entrano anche gli impianti […]

Potrebbe interessarti anche: