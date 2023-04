La Commissione europea aprirà una call da 44 milioni di euro per cofinanziare progetti in grado di aumentare e accelerare l’innovazione, anche dal punto energetico, nella costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare esistente. Si tratta della seconda call del programma Horizon Europe, per la categoria “Sustainable, secure and competitive energy use” (HORIZON-CL5-2023-D4-02). Questa call si compone dei seguenti 5 […]

Potrebbe interessarti anche: