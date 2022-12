La Commissione europea ha pubblicato sul Funding & tender portal gli 11 programmi di lavoro per il periodo 2023-2024 di Horizon Europe, contenenti i nuovi bandi per progetti di ricerca e innovazione. Come descritto nella General Introduction (pdf) con questi programmi di lavoro, l’Unione europea investirà circa 13,5 miliardi di euro nella ricerca e nell’innovazione. […]

