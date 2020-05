Tra gli interventi chiave per accedere al Superbonus, ossia la detrazione fiscale del 110% introdotta dal DL rilancio, c’è sicuramente l’installazione di pompe di calore (pdc). La sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pdc, infatti, permette di usufruire della detrazione potenziata anche per altri lavori, come installazione di fotovoltaico, cambio dei serramenti e altro, a […]

