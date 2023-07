Il Gse ha semplificato le procedure per richiedere i cambi di titolarità dei contratti stipulati con lo stesso Gestore dei servizi energetici. Difatti, spiega una nota, sono ora previste “significative semplificazioni per ridurre la documentazione necessaria a richiedere la voltura del contratto”, in linea con il principio “once only” (una volta sola). In particolare, il […]

Potrebbe interessarti anche: