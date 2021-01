Il Gse ha pubblicato i bandi per la quinta delle sette procedure di Registri e Aste previste dal DM 4 luglio 2019. Una nota informa che i bandi sono scaricabili dai seguenti link: Bando pubblico per l’iscrizione al Registro Gruppo A, codice RG_A_2021_5 Bando pubblico per l’iscrizione al Registro Gruppo A-2, codice RG_A2_2021_5 Bando pubblico […]

Potrebbe interessarti anche: