Il Gse ha pubblicato le nuove procedure semplificate per gestire gli interventi di modifica, manutenzione e ammodernamento degli impianti a fonti rinnovabili che hanno incentivi diversi dal conto energia (documento in basso). Come annunciato mercoledì scorso, 10 maggio, dal presidente del Gse Paolo Arrigoni, alla presentazione dell’Irex Annual Report 2023 di Althesys, le procedure riguardano […]

