“Nei prossimi giorni, forse già entro la fine di questa settimana, sarà pubblicata una nuova procedura semplificata per la manutenzione e l’ammodernamento degli impianti Fer in convenzione. Circa 10mila impianti per 17 GW di potenza”. Lo ha annunciato oggi il presidente del Gse Paolo Arrigoni, in occasione della presentazione dell’Irex Annual Report 2023 di Althesys. […]

