Il Gse, in una nota, informa che il portale Gestione programmi di produzione (GPP) è nuovamente operativo per gli operatori di mercato. Il portale, accessibile dalla Area Clienti è necessario per il caricamento dei programmi e delle indisponibilità da parte degli operatori interessati. Il Gestore quindi invita gli operatori di unità non rilevanti programmabili con […]

Potrebbe interessarti anche: