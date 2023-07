Semplificare i processi aziendali e agevolare il ricorso agli strumenti gestiti dal Gse rivolti a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Questo l’obiettivo della collaborazione annunciata ieri tra il Gse e PagoPA, la controllata MEF per i servizi pubblici digitali che ha sviluppato, tra le altre cose, la piattaforma per pagamenti elettronici pagoPA e l’app per […]

Potrebbe interessarti anche: