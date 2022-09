Riparte il progetto europeo “ETIP PV” (The European Technology and Innovation Platform for Photovoltaics). Si tratta di una piattaforma che offre consulenza sulla competitività del fotovoltaico, la digitalizzazione, l’industrializzazione, la qualità del ciclo di vita e le tecnologie integrate. L’ETIP PV, finanziato nell’ambito del piano Horizon Europe per il periodo 2022-2025, è strutturato in gruppi […]

