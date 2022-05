Greencells Group, operatore tedesco principalmente attivo nel settore fotovoltaico, ha sottoscritto un accordo quadro per lo sviluppo e la compravendita e dei contratti di sviluppo di una pipeline di progetti agrivoltaici in Sardegna, per una potenza complessiva di 790 MWp. Questi progetti – fa sapere lo studio notarile Orrick che ha seguito la negoziazione – […]

