L’industria greca del solare termico sta crescendo rapidamente, così come le sue fabbriche di collettori. Nel 2021 erano stati prodotti pannelli solari per una superficie di 1.190.000 m2, pari al doppio del 2014 (540.000 m2). Il dato è fornito dall’associazione greca dell’industria solare termica EBHE, che informa sull’aumento delle vendite (+33%) in questi 8 anni, […]

