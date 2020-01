Accolto un ricorso su una graduatoria del DM 23 giugno 2016.

In caso di provvedimento giurisdizionale di annullamento nonché di cancellazione effettuata dal Gse in seguito a controlli di un progetto la graduatoria deve scorrere. Questo in estrema sintesi quanto chiarito dal Tar Lazio in merito alle graduatorie del DM 23 giugno 2016 con gli incentivi alle Fer non FV. La pronuncia arriva in accoglimento di […]

