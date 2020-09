Il Gse ha aggiornato le informazioni riportate nella graduatoria stimata degli impianti di produzione di biometano redatta ai sensi del D.M. 2 marzo 2018. Questo a seguito di quanto comunicato lo scorso 22 giugno. Nella graduatoria – spiega il Gse in una nota – sono ora inclusi, oltre agli impianti qualificati in esercizio per i […]

Potrebbe interessarti anche: