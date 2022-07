Il Consiglio dei Ministri ha sbloccato la realizzazione di undici progetti eolici (otto in Puglia e tre in Basilicata) per una potenza complessiva di 452 MW, attraverso una delibera di approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale. Le deliberazioni adottate, evidenzia una nota del Cdm, sostituiscono a ogni effetto il provvedimento di valutazione di impatto […]

