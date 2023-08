È tutto pronto per la partenza del nuovo mercato locale della flessibilità (MLF), con l’entrata in vigore del relativo regolamento, approvato dall’Autorità per l’energia con la delibera 372/2023, oltre alle disposizioni tecniche di funzionamento pubblicate sul sito internet del GME. Lo comunica lo stesso GME in una nota, spiegando che il mercato per ora vede […]

Potrebbe interessarti anche: