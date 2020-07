Il Gme ha informato gli operatori che, in data di ieri, primo luglio, è entrata in vigore con la relativa pubblicazione, la documentazione riportata qui sotto, opportunamente aggiornata in relazione alla denominazione delle tipologie fiscali selezionabili in occasione della registrazione alle corrispondenti piattaforme: DTF 02 P-GO – Modalità di accesso al sistema informatico e funzionamento […]

Potrebbe interessarti anche: