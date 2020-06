Come si sta evolvendo il mercato dei sistemi di accumulo (SDA) per il fotovoltaico in Italia? I dati più aggiornati si trovano nel rapporto statistico sul fotovoltaico 2019 pubblicato dal GSE dove si parla di poco meno di 26.000 sistemi di accumulo installati nel nostro paese alla fine dello scorso anno, per una potenza nominale […]

Potrebbe interessarti anche: