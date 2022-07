A giugno il Pun si attesta a 271,31 €/MWh (+41 €/MWh rispetto a maggio), seguendo una tendenza dettata, così come sulla gran parte delle borse estere, dai nuovi rialzi delle quotazioni del gas, concentrati in particolare nella seconda parte del mese in corrispondenza con la riduzione delle forniture di gas dalla Russia verso l’Europa continentale […]

Potrebbe interessarti anche: