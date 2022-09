Quanto bisogna pagare e a chi per la gestione Raee, con le nuove regole sul fine vita dei pannelli fotovoltaici? È la domanda che si fanno molti operatori in tema di smaltimento dei moduli FV, alla luce delle istruzioni operative pubblicate dal Gse in data 11 agosto 2022, aggiornate in seguito all’entrata in vigore del […]

