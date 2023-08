È stato prorogato al 30 giugno 2024 il termine entro il quale i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia devono comunicare al Gse l’avvenuta adesione a un sistema collettivo, per garantire la gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, come previsto dalle “Istruzioni Operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli […]

