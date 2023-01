In Germania ci saranno incentivi più alti per le fonti rinnovabili nel 2023. Il regolatore tedesco delle reti energetiche (Bundesnetzagentur) ha fissato i nuovi valori massimi utilizzabili nelle aste relative ai parchi eolici a terra e agli impianti fotovoltaici sui tetti, rispettivamente: 7,35 e 11,25 centesimi di € per kWh (prima erano 5,88 e 8,91 […]

Potrebbe interessarti anche: