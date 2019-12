Aziende pubbliche e operatori del settore spiegano che se esiste già una rete locale (district heating) il calore solare è conveniente economicamente a prescindere dai programmi pubblici di sostegno.

Nel 2019 in Germania, 7 nuovi impianti solari di teleriscaldamento (SDH) con una potenza totale di 26,6 MWth sono operativi o ancora fase di costruzione. Come si legge dal sito SolarThermalWorld, si tratta di un incremento importante visto che a fine 2018 la capacità totale di SDH in Germania era a 43 MWt, per 33 […]

Potrebbe interessarti anche: