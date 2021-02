Cresce il mercato delle batterie per l’accumulo energetico residenziale in Germania. Secondo i dati diffusi da Bsw Solar (l’associazione tedesca del fotovoltaico), nel 2020 si sono installate circa 88.000 batterie abbinate a impianti fotovoltaici domestici, per un totale cumulato di 272.000 sistemi di accumulo realizzati dal 2013 al 2020, come riassume il grafico sotto (in […]

